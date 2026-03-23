Дреновец спечели дербито с обрат

ФК Дреновец спечели дербито с ОФК Ружинци след обрат. Тимът ни се наложи с 3:1, въпреки че допусна изоставане в срещата от XIII кръг на Областна група Видин. Двубоят започна с едноминутно мълчание в памет на нашия приятел и бивш вратар Ивелин Петров. Гостите откриха резултата в 49-та минута, но радостта им не продължи дълго и в 65-та минута Янек Кирилов изравни.

В 80-ата минута беше отсъдена справедлива дузпа в полза на дреновчани, която Цветомир Борисов изпълни безпогрешно и осъществи пълния обрат. Не след дълго видяхме и истинско бижу от Александър Петров, който се разписа със стренична ножица, направена по учебник. Петров остави стража на Ружинци безмълвен и оформи крайния резултат в срещата.