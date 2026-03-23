ЗС на БФС - Пловдив няма да толерира агресията по футболните терени

Зоналният съвет на БФС осъжда всякаква агресия, проявена по футболните терени от състезатели, служебни лица, родители на футболисти, фенове и други. Зоналният съвет на БФС - Пловдив и неговите комисии няма да толерират в срещите, администрирани от тях агресията, проявена във всякакъв вид - вербална, психическа или физическа, особено в детско-юношеския футбол.

Апелираме за спазването на Правилата на играта футбол, Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС, както и нормите за обществено приемливо поведение от страна на всички участници във футболните състезания.