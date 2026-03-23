Йокич с трипъл-дабъл №35 за сезона при победа на Денвър, Минесота сложи край на дълга негативна серия

  • 23 март 2026 | 11:03
Никола Йокич поведе Денвър Нъгетс към победата срещу Портланд Трейл Блейзърс със 128:112 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Сръбският център записа 35-ия си трипъл-дабъл за сезона, а неговият отбор нито веднъж не изостана в резултата, постигайки комфортен успех, с който запази петата си позиция в класирането с баланс 44-28. Портланд заема деветото място с баланс 35-37 и по всяка вероятност ще вземе участие в плей-ин турнира за участие в плейофите.

Йокич завърши срещата с 22 точки и по 14 борби и асистенции, а Джамал Мъри също записа 22 точки и 7 асистенции. Камерън Джонсън допринесе с 19 точки, Крисчън Браун добави 15, а Пейтън Уотсън - 14.

За Портланд Дени Авдия беше най-резултатен с 23 точки и 14 асистенции за дабъл-дабъл, Донован Клинган добави 18 точки и 13 борби, а Тумани Камара и Робърт Уилямс III се отчетоха с по 16 точки.

Без голямата си звезда Антъни Едуардс, тимът на Минесота Тимбъруулвс нанесе поражение на Бостън Селтикс със 102:92, спечелвайки първия си мач в залата на "Келтите" от 2005 година и слагайки край на серия от 18 поредни загуби като гост в Бостън.

Боунс Хайлънд поведе "Вълците" с 23 точки, Джейдън МакДениълс добави 19, а Айо Досунму отбеляза 17 точки и 8 борби.

За Селтикс най-добър беше Джейлън Браун с 29 точки и 7 борби, Джейсън Тейтъм записа дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а Дерик Уайт вкара 15 точки.

Ню Йорк Никс постигна убедителен успех срещу Вашингтон Уизардс със 145:113, с което удължи победната си серия на шест двубоя, същевременно нанасяйки 16-а поредна загуба на тима от столицата. Карл-Антъни Таунс бе най-резултатен за Никс с 26 точки и 16 борби, Джейлън Брънсън добави 23 точки, Джош Харт записа 16, а Микал Бриджис - 14.

За Вашингтон Джейдън Харди вкара 25 точки, Антъни Гил добави 18, а Бъб Карингтън се отчете с 14 точки и 8 асистенции.

Малик Монк вкара 10 от 32-те си точки в последните пет минути, а Девин Картър отбеляза два удара от наказателната линия при 6,6 оставащи секунди, за да донесат победата на Сакраменто Кингс над Бруклин Нетс със 126:122. Монк завърши срещата със 7 тройки и 9 от 9 от линията, докато Картър записа 16 точки. Новобранецът Максим Рейно отбеляза 22 точки и 10 борби за 16-ия си дабъл-дабъл, а Прешъс Ачиува добави 14 точки и 15 борби.

За Нетс, които са в серия от седем поредни загуби, Бен Сараф беше най-резултатен с 22 точки, Зайеър Уилямс добави 18 точки, а Нолан Траоре - 17.

В последния мач от вечерта Финикс Сънс се наложи над Торонто Раптърс със 120:98. Девин Букър вкара 25 точки за "Слънцата", а Джейлън Грийн допринесе за успеха с 20 точки и 7 асистенции.

За Торонто Скоти Барнс бе най-резултатен със 17 точки при стрелба 8 от 9.

Снимки: Gettyimages

