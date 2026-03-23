Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

  • 23 март 2026 | 09:11
  • 1110
  • 0
Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

Ивелин Попов използва социалните мрежи, за да обяви официално края на забележителната си футболна кариера. Той направи емоционално обръщение към всички хора, с които е работил през годините.

Статистиката му е красноречиво доказателство за неговото дълголетие и класа. Попето изигра 90 мача за националния отбор на България, към които добави 588 срещи на клубно ниво в първенствата на България, Русия и Турция.

Ивелин Попов обяви края на кариерата си
Ивелин Попов обяви края на кариерата си

"Животът е един голям и сложен лабиринт! Всеки път в него има начало, следваш посоката, сменяш посоката, но рано или късно те отвежда в един от неговите изходи, и идва време за следващия! Със сигурност мога да напиша толкова много, за пътят, за незабравимите емоции, победи, титли, загуби, разочарования, приятелства, предателства, но не и днес, не и сега! Днес, се чувствам повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол!!! Даде ми всичко, знам, че и аз бях достатъчно щедър към него! Днес искам да благодаря, на всички мои треньори! На тези, които ми дадоха шанс, а още повече на онези, които казваха, че никога няма да стане футболист от мен! Благодаря на всички свои колеги, с които съм играл, на всички фенове, които през годините са ме мотивирали във всеки един тим, чиято емблема съм носил, и до ден днешен демонстрират своята обич и уважение! Затварям тази страница, с гордост и удовлетворение и се чувствам повече от готов, да отворя следващата, която Съдбата е подготвила за мен!", написа Попов в "Инстаграм".

Следвай ни:

