Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония "Футболист на годината 2025"
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  Астън Вила прекъсна негативната серия и направи нова крачка към ШЛ

Астън Вила прекъсна негативната серия и направи нова крачка към ШЛ

  • 22 март 2026 | 18:13
  • 1463
  • 0

Астън Вила спечели с 2:0 домакинството си на Уест Хам в мач от 31-ия кръг на Премиър лийг. Резултатът бе открит от Джон Макгин в 15-ата минута, а Оли Уоткинс удвои в 68-ата. Домакините доминираха през по-голямата част на двубоя и имаха възможност да спечелят и с по-голяма разлика. Този успех бе изключително важен за футболистите на Унай Емери, които прекъснаха изключително неприятна серия от три последователни поражения и общо четири мача без успех в първенството. За Уест Хам пък резултатът е противоречив, тъй като “чуковете” биха могли да се измъкнат от опасната зона при успех днес на “Вила Парк”.

Двубоят започна отлично за бирмингамци, които взеха преднина след четвърт час игра, когато Джон Макгин се възползва от заучено положение и след пас по тревата от Джейдън Санчо матира Мадс Хермансен от границата на наказателното поле за 1:0. Гостите отговориха с удар на Валентин Кастеянос с глава, който премина покрай лявата греда. В средата на първата част Оли Уоткинс се измъкна зад гърба на защитата и стреля опасно, но стражът на гостите спаси.

Именно Уоткинс бе съборен в наказателното поле няколко минути след това от Константинос Мавропанос. Първоначално последва отсъждане за дузпа, но след бърз преглед на положението тя бе отменена.. Малко след това Морган Роджърс също осъществи добър пробив, но бе блокиран преди да успее да отправи изстрел.

Пет минути след началото на втората част Рос Баркли стреля опасно. Двата тима играеха на висока скорост и непрекъснато действието се пренасяше пред едното или другото наказателно поле. Пау Торес на няколко пъти допусна неточности, които даваха не лоши възможности за “чуковете”, но техните футболисти изобщо не се възползваха от тези ситуации. Така се стигна до 67-ата минута, когато първо Амаду Онана отне в средата на терена, след което Морган Роджърс напредна и стреля. Мадс Хермансен се намеси и спаси, но и сгреши, тъй като вместо да извади топката извън игра, той я заложи за нахлуващия на скорост Оли Уоткинс, който удвои преднината на Астън Вила.

С този успех Астън Вила се върна на пътя на победите и с 54 точки заема четвъртото място, само на една от Манчестър Юнайтед. Уест Хам пък продължава да е в опасната зона, но само на точка от Тотнъм, който загуби много тежко в днешния ден като домакин на Нотингам Форест.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 23835
  • 64
Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

  • 22 март 2026 | 16:38
  • 888
  • 2
Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

  • 22 март 2026 | 16:06
  • 5914
  • 3
Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

  • 22 март 2026 | 15:30
  • 1627
  • 1
Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

  • 22 март 2026 | 14:50
  • 1573
  • 1
Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

  • 22 март 2026 | 14:26
  • 3130
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 19:03
  • 18066
  • 66
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 54901
  • 444
Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

  • 22 март 2026 | 19:00
  • 11110
  • 11
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 26774
  • 71
Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

  • 22 март 2026 | 18:30
  • 5622
  • 35
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 23835
  • 64