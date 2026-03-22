Астън Вила прекъсна негативната серия и направи нова крачка към ШЛ

Астън Вила спечели с 2:0 домакинството си на Уест Хам в мач от 31-ия кръг на Премиър лийг. Резултатът бе открит от Джон Макгин в 15-ата минута, а Оли Уоткинс удвои в 68-ата. Домакините доминираха през по-голямата част на двубоя и имаха възможност да спечелят и с по-голяма разлика. Този успех бе изключително важен за футболистите на Унай Емери, които прекъснаха изключително неприятна серия от три последователни поражения и общо четири мача без успех в първенството. За Уест Хам пък резултатът е противоречив, тъй като “чуковете” биха могли да се измъкнат от опасната зона при успех днес на “Вила Парк”.

Двубоят започна отлично за бирмингамци, които взеха преднина след четвърт час игра, когато Джон Макгин се възползва от заучено положение и след пас по тревата от Джейдън Санчо матира Мадс Хермансен от границата на наказателното поле за 1:0. Гостите отговориха с удар на Валентин Кастеянос с глава, който премина покрай лявата греда. В средата на първата част Оли Уоткинс се измъкна зад гърба на защитата и стреля опасно, но стражът на гостите спаси.

Именно Уоткинс бе съборен в наказателното поле няколко минути след това от Константинос Мавропанос. Първоначално последва отсъждане за дузпа, но след бърз преглед на положението тя бе отменена.. Малко след това Морган Роджърс също осъществи добър пробив, но бе блокиран преди да успее да отправи изстрел.

Пет минути след началото на втората част Рос Баркли стреля опасно. Двата тима играеха на висока скорост и непрекъснато действието се пренасяше пред едното или другото наказателно поле. Пау Торес на няколко пъти допусна неточности, които даваха не лоши възможности за “чуковете”, но техните футболисти изобщо не се възползваха от тези ситуации. Така се стигна до 67-ата минута, когато първо Амаду Онана отне в средата на терена, след което Морган Роджърс напредна и стреля. Мадс Хермансен се намеси и спаси, но и сгреши, тъй като вместо да извади топката извън игра, той я заложи за нахлуващия на скорост Оли Уоткинс, който удвои преднината на Астън Вила.

С този успех Астън Вила се върна на пътя на победите и с 54 точки заема четвъртото място, само на една от Манчестър Юнайтед. Уест Хам пък продължава да е в опасната зона, но само на точка от Тотнъм, който загуби много тежко в днешния ден като домакин на Нотингам Форест.

Снимки: Gettyimages