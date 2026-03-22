Валентин Валентинов: Важна победа срещу труден противник

Вчера в Костинброд, едноименния тим продължи победната си серия с 1:0 над Балкан (Ботевград). Срещата е от 24-ия кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд с четвърта поредна победа

Валентин Валентинов, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм, защото се доближавахме максимално до футбола, към който се стремим. Доминирахме през цялата среща с трайно притежание на топката и много на брой създадени положения. Съжалявам, че не успяхме да си затворим мача с втори гол. Постигнахме важна победа срещу труден противник. Продължаваме с поредицата от успехи, което дава самочувствие и увереност на футболистите. Благодаря за пореден път на публиката ни“.