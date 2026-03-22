Анастасия Калева направи дебют на турнира Гран При в Марбея

Националката Анастасия Калева направи своя дебют при жените на турнира Гран При по художествена гимнастика в Марбея (Испания). Възпитаничката на Филипа Филипова започна уверено композицията с обръч, демонстрирайки стабилност. На топка тя допусна по-сериозни неточности, но не позволи това да я разколебае. На бухалки показа потенциала си, а в съчетанието с лента отново имаше неточности, които повлияха на крайния резултат.

С актив от 102.100 точки (27.400 обръч, 22.050 топка, 27.050 бухалки, 25.600 лента), Калева зае 17-о място в многобоя. На отделните уреди тя се нареди на 11-а позиция на обръч, 25-а на топка, 11-а на бухалки и 150а на лента, като натрупа безценен опит в конкуренцията на най-добрите в света.

Златен медал в многобоя спечели европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) със 115.500 точки, а след нея се наредиха представителката на Узбекистан Тахмина Икромова със 112.700 и Лиляна Левинска (Полша) със 110.100.

Съдия за България на турнира беше Рада Вражева.

Снимка: БФХГ