Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Анастасия Калева направи дебют на турнира Гран При в Марбея

  • 22 март 2026 | 01:52
  • 128
  • 0
Националката Анастасия Калева направи своя дебют при жените на турнира Гран При по художествена гимнастика в Марбея (Испания). Възпитаничката на Филипа Филипова започна уверено композицията с обръч, демонстрирайки стабилност. На топка тя допусна по-сериозни неточности, но не позволи това да я разколебае. На бухалки показа потенциала си, а в съчетанието с лента отново имаше неточности, които повлияха на крайния резултат.

С актив от 102.100 точки (27.400 обръч, 22.050 топка, 27.050 бухалки, 25.600 лента), Калева зае 17-о място в многобоя. На отделните уреди тя се нареди на 11-а позиция на обръч, 25-а на топка, 11-а на бухалки и 150а на лента, като натрупа безценен опит в конкуренцията на най-добрите в света.

Наши гимнастички ще участват на турнири в Атина, Любляна и Марбея

Златен медал в многобоя спечели европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) със 115.500 точки, а след нея се наредиха представителката на Узбекистан Тахмина Икромова със 112.700 и Лиляна Левинска (Полша) със 110.100.

Съдия за България на турнира беше Рада Вражева.

Снимка: БФХГ

Следвай ни:

Антоанета Цанкова взе злато в многобоя в Любляна

  • 21 март 2026 | 19:47
  • 749
  • 0
Два златни медала за България при девойките на турнир в Атина

  • 21 март 2026 | 17:25
  • 693
  • 1
Два финала за България при жените на турнира в Атина

  • 21 март 2026 | 08:19
  • 1049
  • 0
Две българки се класираха за финалите в Любляна

  • 20 март 2026 | 19:50
  • 1242
  • 0
Гимнастичката с български корени Мариана Сартори тренира при Силвия Митева

  • 20 март 2026 | 14:52
  • 1139
  • 0
България е сред лидерите в „Гимнастика за всички", София ще бъде домакин на престижния форум „World Gym for Life Challenge 2029"

  • 20 март 2026 | 02:27
  • 966
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 121961
  • 899
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 13042
  • 34
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 51726
  • 86
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 12747
  • 9
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 12900
  • 17
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 39527
  • 66