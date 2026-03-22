Марк Христов и Георги Граматиков завършиха сред първите осем на турнир по джудо в Тбилиси

Марк Христов и Георги Граматиков завършиха седми на Големия шлем по джудо в Тбилиси (Грузия), след като загубиха от шампионите в своите категории.

Христов стартира с успех срещу Лусиан Димитреску (Румъния) в категория до 73 кг, а след това се наложи и над руснака Нурмагомед Джамалов и казахстанеца Ансарбек Гайдулин. На четвъртфиналите Марк отстъпи с ипон пред италианеца Леонардо Валериани, който след това стана шампион. А в репешажите Христов падна и пред турчина Мохамед Демирел, станал пети.

При 81-килограмоите Граматиков започна с успех срещу кипъреца Одисеос Георгакис. Последва успех над австриеца Бернд Фашинг и загуба със златна точка от бъдещия шампион Ведат Албайрак (Турция). В репешажите българинът бе спрян от германеца Тимо Кавелиос.

Габриела Димитрова спечели първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо

Преди ден Габриела Димитрова (52) взе бронз.

В неделния ден на татамито излизат Ивайло Иванов и Мариян Палев (90), както и Борис Георгиев (100), а при жените Ирина Железарска (над 78).