Екс треньор на ЦСКА с катастрофален дебют в новия си отбор

  • 21 март 2026 | 21:46
  • 2757
  • 3
Томислав Стипич, който бе начело на 31-кратния български шампион за кратко през лятото на 2024 г., започна по ужасяващ начин в новото си треньорско начало. 46-годишният специалист пое хърватският Вуковар, който бе назначен наскоро в опашкаря в хърватската ХНЛ Вуковар 1991, допусна поражение с 0:6 от вицешампиона Хайдук (Сплит) в първия си мач край тъч линията.

Самият Стипич по време на пресконференцията на пресконференцията в навечерието на двубоя заяви, че няма търпение той и футболистите му да защитят клубните цветове, което обаче не бе сторено по най-добрия начин.

Това е ново много тежко начало на наставника, който се провали гръмко в ЦСКА и записа само една победа начело на тима от "Борисовата градина" в българската efbet Лига. Тя дойде срещу най-слабия тим в шампионата тогава Хебър (Пазарджик) с 3:1 на стадион "Васил Левски", а междувременно бяха регистрирани цели 4 поражения в 5 мача - срещу Лудогорец с 0:3, Славия с 0:1, Спартак (Варна) с 0:3 и Арда (Кърджали) с 0:1, като последното поражение доведе и до уволнението му.

Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА
Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА

Впоследствие "червените" от София не осъществиха поставените цели да се завърнат в Европа, като целите пред Томислав Стипич във Вуковар 1991 бяха да задържи тима в елитната ХНЛ на Хърватия. Тепърва предстои да разберем дали това ще се случи, като към момента тимът остава на дъното на лигата с 4 точки от спасителния бряг. Там се намира отборът на Осиек, за който се състезава българинът Станислав Шопов, като той е бивш състезател именно на ЦСКА и изглежда, че 31-кратният български шампион дори задочно продължава да минава подобно на "черна котка" пред краката на Томислав Стипич.

