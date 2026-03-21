Елче стигна до изключително ценна победа

Елче записа първа победа от декември и тя му помогна да излезе от зоната на изпадащите. Тимът от провинция Аликанте спечели с 2:1 домакинството си над директния конкурент в битката за оцеляване Майорка. Играчите на Едер Сарабия осъществиха обрат през второто полувреме. Те имаха и късмет, тъй като в последната минута Ведат Муричи пропусна дузпа.

Елче нямаше победа в последните си 12 срещи във всички турнири. И двата отбора започнаха предпазливо двубоя, а темпото не бе много високо. Домакините владееха малко повече топката, но ситуациите пред двете врати бяха рядкост. В 24-ата минута тимът на Сарабия можеше да открие резултата. Валера получи топката отляво от Рафа Мир и отлично центрира към Алваро Родригес, но той не успя да насочи топката към мрежата. Майорка също имаше отличен шанс за гол. Той дойде в 33-ата минута, но Ведат Муричи прати топката покрай вратата.

Гостите започнаха по-силно втората част. Удар на Саму Коща бе спасен от вратаря. В 58-ата минута защитата на Майорка се справи с опасна ситуация пред вратата си и организира прекрасна контраатака. Муричи изведе Лувумбо с дълго подаване. Той се забави, но накрая подаде на Пабло Торе, който с прецизен удар откри резултата. Това накара Елче да се активизира и четири минути по-късно се стигна до изравняване. Рафа Мир изравни след грешка на Маскарел, който в опита си да изчисти прати топката на крака му. Ситуация бе преглеждана за засада, но попадението бе признато.

Обратът на домакините бе пълен в 71-ата минута. Валера бе изведен отляво и центрира, а Тете Моренте с глава заби топката в мрежата. След гола Елче заигра по-предпазливо и гостите започнаха да доминират. Те имаха прекрасна възможност да стигнат до точката, след като в последната минута получиха дузпа за игра с ръка на Бигас. Ударът на Муричи от бялата точка обаче не намери вратата.

Снимки: Imago