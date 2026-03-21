Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на шест корта на тазгодишния "Уимбълдън", обявиха организаторите на турнира от “Големия шлем” в Лондон.

Въвеждането на електронния сигнал на линиите миналата година предизвика известни противоречия, като неизправност помрачи сблъсъка на Сонай Картал в четвъртия кръг срещу Анастасия Павлюченкова. Но това не спря домакините да дадат зелена светлина за повече технологии, като играчите на сингъл мачовете на шестте корта ще имат право да оспорват определени решения, взети от съдиите, като например дали топката е отскочила два пъти или дали играч е докоснал или се е навел над мрежата.

Междувременно, таблата за резултатите ще показват визуален сигнал, когато ударите са извършени. Това решение идва след обратна връзка от миналогодишния турнир, че феновете са имали затруднения да чуят автоматизираните сигнали, пише ДПА.