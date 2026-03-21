Детройт срази Голдън Стейт

  • 21 март 2026 | 12:18
Джейлън Дърън отбеляза 23 точки, а Детройт Пистънс победи Голдън Стейт Уориърс със 115:101 в мач от редовния сезон на НБА, в който липсваха две от най-големите звезди.

Пистънс надделяха над Уориърс в първия мач за сезона между отборите на 30 януари, но това беше последната среща, в която Стеф Къри от Голдън Стейт игра през този сезон. Сега Кейд Кънингам от Детройт се присъедини към него за продължително отсъствие. Ситуацията с контузиите на Голдън Стейт се влоши през първото полувреме, когато Кристапс Порзингис напусна играта с болки в долната част на гърба.

Данис Дженкинс добави 22 точки, 8 асистенции и 7 борби за Детройт, който спечели шест от последните си седем мача. Пол Рийд добави 15 точки.

Кевин Дюрант вкара 25 точки, Джабари Смит-младши добави 23 и Хюстън прекъсна серията от 11 победи на Атланта след успех със 117:95. Алперен Шенгюн записа 15 точки, 10 асистенции и 9 борби за Хюстън. Никийл Александър-Уокър поведе Атланта с 21 точки.

Бостън спечели срещу Мемфис със 117:112 след 30 точки на Джейлън Браун, а Портланд се наложи Минесота със 108:104.

Джамал Мъри наниза 31 точки, Никола Йокич направи забивка 45 секунди преди края и Денвър удържа победата над Торонто със 121:115. Йокич завърши с 22 точки и 9 борби, Тим Хардуей-младши с 23 точки, а Арън Гордън добави 16 точки. Якоб Пьолтъл реализира 23 точки и взе 11 борби за Раптърс, които прекъснаха серията си от три успеха.

