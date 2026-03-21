Шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови шест мача в НБА. Битките стават все по-ключови с всеки следващ кръг с наближаването на финала на сезона. Затова и днес очакваме да е горещо. Тук може да следите резултатите в реално време.

Нощта започва с битката за Ню Йорк между Никс и Нетс в 01:30 часа. Никс се борят за топ 3 на Изток, докато Нетс играят само за честта си.

По същото време Детройт Пистънс посреща Голдън Стейт Уориърс. Уориърс бранят последното място за плей-интурнира, докато Детройт искат да задържат първото място на Изток, така че очакваме интригуващ сблъсък.

В 02:00 часа предстои нов интересен двубой между Мемфис Гризлис и Бостън Селтикс. "Келтите" преследват първото място в конференцията, докато Гризлис са на ръба под чертата за плей-ин турнира и се нуждаят от всяка победа.

По същото време е и мачът на Минесота Тимбъруулвс и Портланд Трейлблейзърс. „Вълците“ се борят за домакинско предимство в плейофите и ще играят за задължителна победа, но гостите също се борят за мято в плей-ин турнира и също ще търсят успеха днес.

В този час стартира и мачът на Хюстън Рокетс и Аталанта Хоукс. "Ракетите" искат да спрат серията си от две поредни загуби, докато "ястребите" са в страхотен подем и ще искат да продължат победния си ход.

Финалният мач днес е в 03:00 и предлага най-сериозна интрига. Денвър Нъгетс приема Торонто Раптърс в директен сблъсък за позиции - Нъгетс гонят топ 4 на Запад, Раптърс пазят 5-ото място на Изток.