Ювентус ще търси трета поредна победа срещу Сасуоло

Ювентус ще приеме Сасуоло в мач от Серия А, който ще се проведе на 21 март 2026 г. Двубоят е насрочен за 21:45 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Матео Маркети. Този сблъсък е част от 30-ия кръг на италианското първенство и се очертава като важен за амбициите на двата отбора в различните части на класирането.

Ювентус заема петата позиция в Серия "А" с 53 точки след 29 изиграни мача, като торинци имат голова разлика от 51 вкарани и 28 допуснати гола. "Бианконерите" се борят за място в зоната на Шампионската лига и победа в този двубой би им позволила да атакуват топ 4. За целта обаче тимът трябва да продължи с добрата си форма напоследък и да запише трета поредна победа.

От своя страна, Сасуоло се намира на 10-то място с 38 точки от същия брой мачове, с 35 отбелязани и 39 допуснати гола. "Нероверди" имат теоретични шансове да се борят за място в европейските турнири, като победа би ги приближила до зоната на Лига Европа. Разликата от 15 точки между двата отбора показва ясно разликата в класата и амбициите им този сезон.

Ювентус демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Торинци победиха Удинезе като гост с 1:0 (на 14.03.2026), разгромиха Пиза у дома с 4:0 (на 07.03.2026) и записаха зрелищно равенство 3:3 срещу Рома (на 01.03.2026) в мачове от Серия "А". В Шампионската лига, "бианконерите" надделяха над Галатасарай с 3:2 (на 25.02.2026), но преди това претърпяха изненадваща загуба от Комо с 0:2 (на 21.02.2026) в първенството.

Сасуоло показва непостоянна форма с три победи и две загуби в последните си пет срещи. "Нероверди" загубиха последните си два мача – срещу Болоня с 0:1 (на 15.03.2026) и срещу Лацио с 1:2 (на 09.03.2026), но преди това записаха три последователни победи – срещу Аталанта с 2:1 (на 01.03.2026), Верона с 3:0 (на 20.02.2026) и Удинезе с 2:1 (на 15.02.2026). Всички тези мачове бяха в рамките на Серия "А".

В последните пет директни сблъсъка между двата отбора, Ювентус има категорично предимство с четири победи срещу една за Сасуоло. В най-скорошната им среща от 6 януари 2026 г. в Серия А, торинци се наложиха като гости с категоричното 0:3. Преди това, на 16 януари 2024 г., Ювентус отново победи с 3:0, но този път като домакин. Сасуоло успя да изненада бианконерите на 23 септември 2023 г., когато ги разгроми с 4:2 на своя стадион. По-рано същата година, на 16 април 2023 г., нероверди отново победиха с 1:0. На 15 август 2022 г. Ювентус се наложи с 3:0 като домакин. Забелязва се, че домакинският фактор играе съществена роля в тези срещи, като домакините са спечелили четири от последните пет двубоя.

Лучано Спалети има някои проблеми около състава си, но голямата новина е, че Душан Влахович вече е възстановен и на разположение. Треньорът обаче трябва да прецени колко минути да му даде след дългото отсъствие. Същото се отнася и за Аркадиуш Милик. Емил Холм остава в лазарета, докато Кефрен Тюрам имаше леки болки в глезена, но се очаква да бъде на линия.

В Сасуоло нещата не са никак розови, като цели шестима играчи са с коклюш и участието им е под сериозен въпрос. От клуба обаче не разкриха имената им. Към тях трябва да прибавим и контузените Даниел Болока, Алиу Фадера, Вали Канде и Федерико Пелегрино, които също няма как да вземат участие в двубоя довечера.