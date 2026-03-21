Милан иска да се върне към победите срещу Торино

Милан ще приеме Торино в мач от 30-ия кръг на Серия "А", който ще се проведе на 21 март 2026 г. от 19:00 часа. Двубоят ще се играе на стадион "Джузепе Меаца", а главен съдия ще бъде Франческо Форнеау.

Милан заема второто място в класирането с 60 точки след 29 изиграни мача, като отборът има голова разлика от 44 вкарани и 21 допуснати гола. "Росонерите" все още теоритично са в битката за Скудетото, но загубата в миналия кръг от Лацио сериозно разклати амбициите им. Сега възпитаниците на Масимилиано Алегри ще искат да се върнат на победтия път и да запазят интригата за титлата жива.

От друга страна, Торино се намира на 14-та позиция с 33 точки от същия брой мачове, като тимът има 32 отбелязани и 50 допуснати гола. "Граната" са в относително безопасна зона, но все още не могат да бъдат спокойни за оставането си в елита. Те ще опитат да вземат каквото могат от този мач.

Милан идва след загуба с 0:1 от Лацио на 15 март 2026 г., но преди това постигна важна победа с 1:0 срещу градския съперник Интер (08.03.2026). "Росонерите" имат и победа с 2:0 като гост на Кремонезе (01.03.2026), но преди това допуснаха изненадваща загуба с 0:1 от Парма (22.02.2026) и завършиха наравно 1:1 с Комо (18.02.2026).

Торино, от своя страна, постигна убедителна победа с 4:1 срещу Парма в последния си мач (13.03.2026), след като преди това загуби с 1:2 от Наполи (06.03.2026). "Биковете" имат и победа с 2:0 срещу Лацио (01.03.2026), но преди това допуснаха две поредни загуби – с 0:3 от Дженоа (22.02.2026) и с 1:2 от Болоня (15.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има предимство с три победи, едно равенство и една загуба. Последната среща между тях се състоя на 8 декември 2025 г., когато Милан победи с 3:2 като гост в мач от Серия "А". Преди това, на 22 февруари 2025 г., Торино спечели с 2:1 на своя стадион. На 17 август 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Джузепе Меаца", а на 18 май 2024 г. Торино постигна убедителна победа с 3:1 като домакин. В по-далечното минало, на 26 август 2023 г., Милан разгроми Торино с 4:1 на своя стадион. Историята на срещите показва, че мачовете между двата отбора обикновено са резултатни и предлагат много голове.

В състава на домакините сигурните отсъстващи са Рубен Лофтъс-Чийк и Матео Габия, които продължават да лекуват контузии. Сантиаго Хименес поднови тренировки, но е малко вероятно да попадне в групата. Добрата новина е завръщането на Адриен Рабио, който изтърпя своето наказание.

Торино пък ще бъде без Чезаре Касадеи и Адам Масина, които са наказани. Иван Илич е аут задълго, както и Алиу Ние, Занос Сана и Пер Шуурс. От сметките отпада и Закария Абдухал, докато за Джовани Симеоне имаше надежда да е готов за игра, но последните индикации са, че той също няма да може да попадне сред избраниците на Роберто Д'Аверса.