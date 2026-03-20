Приходите на Инфантино се увеличават

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е получил увеличение от 33% на годишния си бонус през 2025 като част от финансов пакет на стойност 6 милиона долара, обявено от ръководния орган на световния футбол.

Основната годишна заплата на швейцареца остава 3,3 милиона долара, което означава, че тя е непроменена спрямо предходната година. Бонусите му обаче се качват с 695 хиляди долара през 2025-а, когато ФИФА се занимаваше с организацията на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. В предходните две години допълнителното му възнаграждение беше 2 милиона долара годишно.

Не става ясно дали на Инфантино се полагат допълнителни средства, за да поддържа домовете си в родната Швейцария и във Флорида, където ФИФА разполага с база в Корал Гейбълс, откъдето се ръководи организацията на Мондиала в Северна Америка.

Световното първенство получава сериозна подкрепа от Саудитска Арабия, която добави около 2 милиарда долара към приходите на ФИФА. За четиригодишния период, завършващ с тазгодишната надпревара на планетата, тези средства се очаква да достигнат 13 милиарда долара.

Този четиригодишен срок включва второто издание на Световното клубно първенство през 2029-а, чиято страна домакин все още не е избрана, както и мъжкото и женското Световно първенство в Бразилия 2027-а. Юбилейният мъжки Мондиал през 2030 година ще бъде в Испания, Португалия и Мароко, като също така ще включва единични мачове в Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Световната футболна централа цели да отдели 2,7 милиарда от 14-те си милиарда приходи за развитието на 211-те федерации, които членуват в нея, както и за континенталните и регионалните футболни организации. Това ще бъде 20-процентно увеличение спрямо настоящия четиригодишен период.

Джани Инфантино се очаква да се кандидатира отново за ръководния пост догодина, което би довело до четвъртия му пореден мандат. Това би означавало, че швейцарецът ще достигне лимита в поредни преизбирания, оставайки начело на ФИФА до 2031 година.

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

  • 20 март 2026 | 11:22
  • 3135
  • 0
Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

  • 20 март 2026 | 11:04
  • 5276
  • 0
Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

  • 20 март 2026 | 10:10
  • 2870
  • 0
Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

  • 20 март 2026 | 09:41
  • 14678
  • 6
Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

  • 20 март 2026 | 07:56
  • 1256
  • 2
Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

  • 20 март 2026 | 07:24
  • 2840
  • 0
Виж всички

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 24865
  • 85
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 3373
  • 5
Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

  • 20 март 2026 | 15:18
  • 8071
  • 10
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 10620
  • 5
Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

  • 20 март 2026 | 13:40
  • 4148
  • 2
Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

  • 20 март 2026 | 12:34
  • 5561
  • 0