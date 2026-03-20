На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
Влизането на футболен мач без билет в Англия става престъпление

  20 март 2026 | 14:30
Влизането на футболен мач без билет ще се превърне в престъпление съгласно новите закони в Англия, които ще бъдат в сила преди финала за "Карабао Къп" между Арсенал и Манчестър Сити на стадион "Уембли" в неделя.

Хиляди хора без входни талони нахлуха националния стадион в Лондон за финала на Европейското първенство през юли 2021 година в сцени на насилие и хаос. Това доведе до специален преглед на властите, който установи, че десетки човешки животи са били застрашени. Санкциите за нерегламентирано проникване в стадионите все още са малки. Някои хора без билети за мачовете ходят плътно зад притежателите на сезонни карти и преминават заедно с тях на входовете.  Нарушителите в Англия и Уелс ще бъдат изправяни пред петгодишна забрана за посещение на футболни мачове, както и глоба до 1000 паунда, считано от тази седмица. 

"Не може някои да плащат, докато други да не го правят. Хората са изложени на риск и животът им е в опасност при такива ситуации", заявиха властите.

Законът за неразрешено влизане на футболни мачове ще направи незаконни и съзнателния опит за влизане на мач с фалшифицирани билети, пропуски и документи за акредитация.

