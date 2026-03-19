Локомотив Пловдив не сгреши срещу Шумен

Локомотив Пловдив победи като гост последния в класирането тим на Шумен с 94:83 в мач от 25-ия кръг в Sesame Национална баскетболна лига.

След успеха Локомотив запази четвъртата си позиция в класирането с 37 точки, а домакините остават на дъното с 25.

Баскетболистите от Пловдив изиграха изключително силна първа четвърт, след която водеха с 22 точки разлика и до края на мача имаха двуцифрен точков актив. В началото на втората част те имаха аванс от 35:11, а на полувремето - 51:39.

През второто полувреме тимът на Локомотив контролираше събитията на терена, играчите на Росен Барчовски успяха на два пъти да намалят изоставането си на 10 точки, но гостите без проблеми спечелиха.

Томислав Минков беше най-резултатен за Локомотив с 19 точки. Шоу Андерсън вкара 18 точки, Кхалил Милър записа 16 и 15 борби, а Дъвъръл Рамзи приключи с 14 и 11 асистенции.

За Шумен Майкъл Марш се отличи с 24 точки и 7 борби, Джейлън Бар завърши с 19 точки и 12 борби.

В следващия кръг на 22 март (неделя) Локомотив ще приеме Берое Стара Загора, а Шумен ще бъде домакин на Ботев Враца.

СТАТИСТИКА НА МАЧА