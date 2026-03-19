Ботев (Пд) пусна билетите за Славия

От Ботев Пловдив обявиха, че пускат в продажба билетите за гостуването на Славия утре. Срещата от 27-ия кръг на Първа лига на стадион "Александър Шаламанов" в столицата е с начален час 18:00. Пропуските са на цена от 10 евро и могат да се закупят на касата пред гостуващия сектор.

Ето какво написаха в официалния сайт на Ботев:

"Ботев Пловдив гостува на Славия София в среща от 27-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 20 март от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов" в столицата. Билетите за "жълто-черните" фенове са на цена 10 евро и ще се продават на касата пред гостуващия сектор. Главен съдия на мача ще бъде Васил Минев, а за системата VAR ще отговарят Венцислав Митрев и Георги Давидов".