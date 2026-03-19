Минков: Длъжни сме да влезем в Топ 8

Николай Минков е един от най-добрите и постоянно играчи на Ботев Пловдив. Десният халф-бек бе избран за Футболист номер 1 под тепетата, като изпревари с 59 точки Боян Милосавлиевич. Минков говори пред „Мач Телеграф“ за представянето на "канарчетата“.

– Николай, каква е оценката ти за този сезон в efbet Лига?



– Със сигурност има по-голяма конкуренция от изминалите години. Левски е първи, води пред Лудогорец, който 14 години доминира. Мисля, че тепърва ще става още по-интересно.



– Кой е по-готов да стане шампион от Левски и Лудогорец?



– Играх и срещу двата тима, много са класни. Лудогорец, заради мачовете си в Европа, не се фокусира в някои двубои в първенството и загуби точки. Но и Левски има силен отбор тази година. Беше доста трудно срещу тях в мачовете, които изиграхме.



– Отпаднахте от Sesame Купа на България, какви цели сте си поставили до края на сезона в Ботев?



– Ще започна малко по-отдалеч. Лятото имаше малко катаклизми в отбора, започнахме по-късно подготовка, което оказа влияние. Гледаме напред и се стремим да влезем в Топ 8, защото искаме да играем с по-класни отбори до края на първенството. Ние имаме една от най-многобройните публики, сериозен треньорски щаб и сме длъжни да влезем осмицата.

– Предстои мач срещу Славия в София. Какво очакваш от него?



– Те са млад отбор, но са ни и конкурент за топ 8, там където ние искаме да сме след останалите мачове до края. Много трудно гостуване ни очаква в "Овча Купел“, но отиваме с нагласата да ги победим, след това предстои същото и със Спартак Варна, после Локомотив Пд ... и така. Гоним само победи до края на сезона.



– Тежи ли ви отпадането от Локомотив Пловдив за Купата на България, искате ли да се реванширате пред феновете си?



– Разбира се. Купата беше цел за нас, искахме да достигнем финал и да я спечелим. Очевидно няма да стане, но гледаме напред към следващите мачове. През първенството много по-трудно ще станат нещата, но ако бяхме отстранили Локомотив, ни деляха 3 мача до трофея. Искаме сега да се подготвим добре и да мислим само за предстоящите мачове, пак казвам – искаме победите в тях.

– Кой е фаворит да спечели Sesame Купа на България?



– Не е коректно да казвам, защото ние вече не сме в турнира. Всички отбори са солидни, но Лудогорец и ЦСКА е по-класната двойка на полуфиналите, така че ще видим какво ще стане там. Всеки има шанс за Купата, знаете – турнир е. ЦСКА и Лудогорец разполагат с много качество в съставите си в момента.



– Определян си като един от лидерите на Ботев Пд. Чувстваш ли се наистина такъв?



– Да, разбира се. Имаме много млади момчета, на които помагам с каквото мога. Останах в много важен момент за клуба, смея да кажа, доста време съм тук вече. Ботев ми даде много. Чувствам се добре, тук направих най-големите стъпки в кариерата си – станах национал, спечелих Купата, играх в Европа. Израснах много като футболист.