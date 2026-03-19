Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Минков: Длъжни сме да влезем в Топ 8

Минков: Длъжни сме да влезем в Топ 8

  • 19 март 2026 | 08:40
  • 329
  • 0

Николай Минков е един от най-добрите и постоянно играчи на Ботев Пловдив. Десният халф-бек бе избран за Футболист номер 1 под тепетата, като изпревари с 59 точки Боян Милосавлиевич. Минков говори пред „Мач Телеграф“ за представянето на "канарчетата“.

– Николай, каква е оценката ти за този сезон в efbet Лига?

– Със сигурност има по-голяма конкуренция от изминалите години. Левски е първи, води пред Лудогорец, който 14 години доминира. Мисля, че тепърва ще става още по-интересно.

– Кой е по-готов да стане шампион от Левски и Лудогорец?

– Играх и срещу двата тима, много са класни. Лудогорец, заради мачовете си в Европа, не се фокусира в някои двубои в първенството и загуби точки. Но и Левски има силен отбор тази година. Беше доста трудно срещу тях в мачовете, които изиграхме.

– Отпаднахте от Sesame Купа на България, какви цели сте си поставили до края на сезона в Ботев?

– Ще започна малко по-отдалеч. Лятото имаше малко катаклизми в отбора, започнахме по-късно подготовка, което оказа влияние. Гледаме напред и се стремим да влезем в Топ 8, защото искаме да играем с по-класни отбори до края на първенството. Ние имаме една от най-многобройните публики, сериозен треньорски щаб и сме длъжни да влезем осмицата.

– Предстои мач срещу Славия в София. Какво очакваш от него?

– Те са млад отбор, но са ни и конкурент за топ 8, там където ние искаме да сме след останалите мачове до края. Много трудно гостуване ни очаква в "Овча Купел“, но отиваме с нагласата да ги победим, след това предстои същото и със Спартак Варна, после Локомотив Пд ... и така. Гоним само победи до края на сезона.

– Тежи ли ви отпадането от Локомотив Пловдив за Купата на България, искате ли да се реванширате пред феновете си?

– Разбира се. Купата беше цел за нас, искахме да достигнем финал и да я спечелим. Очевидно няма да стане, но гледаме напред към следващите мачове. През първенството много по-трудно ще станат нещата, но ако бяхме отстранили Локомотив, ни деляха 3 мача до трофея. Искаме сега да се подготвим добре и да мислим само за предстоящите мачове, пак казвам – искаме победите в тях.

– Кой е фаворит да спечели Sesame Купа на България?

– Не е коректно да казвам, защото ние вече не сме в турнира. Всички отбори са солидни, но Лудогорец и ЦСКА е по-класната двойка на полуфиналите, така че ще видим какво ще стане там. Всеки има шанс за Купата, знаете – турнир е. ЦСКА и Лудогорец разполагат с много качество в съставите си в момента.

– Определян си като един от лидерите на Ботев Пд. Чувстваш ли се наистина такъв?

– Да, разбира се. Имаме много млади момчета, на които помагам с каквото мога. Останах в много важен момент за клуба, смея да кажа, доста време съм тук вече. Ботев ми даде много. Чувствам се добре, тук направих най-големите стъпки в кариерата си – станах национал, спечелих Купата, играх в Европа. Израснах много като футболист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилци не стигна до Разград

Бивш шеф на ЦСКА: Лудогорец показа как "хапе", девет точки могат да бъдат стопени

Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА

Без победител в Шумен

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Ботев (Нови пазар) победи Спартак II (Варна)

Водещи Новини

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

