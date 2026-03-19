Ботев се оглежда за треньор

В Ботев Пловдив най-вероятно ще има треньорска смяна след края на сезона. В момента начело на "канарчетата" е Лъчезар Балтанов, който изпълнява ролята на временен наставник до приключване на кампанията, след като Димитър Димитров-Херо напусна.

В последните седмици се коментират имена за постоянен треньор, но финансовият благодетел Илиян Филипов заложи именно на Балтанов. Развитието на отбора обаче не отговаря на очакванията. След впечатляващия успех над Лудогорец (2:1) формата на "канарчетата" рязко се влоши - последва равенство с Монтана (0:0) и домакинско поражение с 1:3 от Ботев Враца, което предизвика недоволство сред привържениците.

Не само резултатите будят притеснение, но и игровото представяне на тима, което остава под желаното ниво. Поради тази причина ръководството на "Колежа" вече обсъжда варианти за нов наставник през следващия сезон. Допълнителен фактор е и фактът, че Балтанов не притежава УЕФА Про лиценз, като официално се използва този на Атанас Любенов от школата.

Както е известно, начело на Ботев Пловдив в началото на сезона бе Николай Киров начело, след което временно отборът бе воден от Иван Цветанов, последва назначението на Херо, а към момента Лъчезар Балтанов е четвъртият треньор на "жълто-черните" в рамките на кампанията. В петък (20-ти март) "канарчетата" гостуват на Славия в среща от 27-мия кръг на Първа лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" е от 18:00 часа.