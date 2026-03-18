Българите от Acend се бориха, но CYBERSHOKE ги елиминира от CCT

  18 март 2026 | 21:01
Българите от Acend не успяха да се справят с отбора на CYBERSHOKE в 1/16-финалите на турнира по CS2 - CCT Season 3 Europe Series 18, след като изгубиха с 0:2 (17-19, 14-16), отпадайки от поредното издание на шампионата.

И двете карти - Ancient и Dust 2, бяха доста равностойни, но в заключителните етапи на двубоя руските геймъри се оказаха по-организирани.

Играчът на победителите от Беларус - Иля "FenomeN" Колоддко бе на върха с K/D от 61/35 и 1.54 рейтинг. За българите SPELLAN, shaik и KalubeR записаха силен мач с над 40 елиминации.

Снимка: Acend Club

