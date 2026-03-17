Крузейро уволни Тите след слабия старт на сезона

Крузейро уволни бившия селекционер на Бразилия Тите. Това се случи в съблекалнята след равенството 3:3 с Васко. Тимът няма победа в Бразилейрао и е с три точки от шест мача, като заема предпоследно място в класирането.

O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe.



Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian.



— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 16, 2026

64-годишният Тите беше назначен в края на миналата година и се задържа на поста три месеца. Той донес ена клуба първи трофей от седем години, след като отборът спечели Кампеонато Минейро.

Tite no comando do Cruzeiro:



🏟️ 17 partidas

✅ 8 vitórias

🟰 3 empates

❌ 6 derrotas

🏆 1 título conquistado



Ръководството на Крузейро веднага е започнало работа по търсенето на нов треньор. Сред вариантите са Артур Жорже, който в момента води Ботафого и Фелипе Луис, който обаче иска да работи в Европа. Марсело Гаярдо е без работа, но на този етап той не сред първите места в списъка.