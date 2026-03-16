  • 16 март 2026 | 14:13
Сабаленка: Многото загубени финали ме направиха по-силна

Арина Сабаленка е имала различни планове за всeки развой във финалния мач в тенис турнира в Индиан Уелс срещу Елена Рибакина. Лидерката в световната ранглиста победи представителката на Казахстан в три сета, постигайки решителен обрат.

Сабаленка взе реванш за пораженията срещу Рибакина в двубоя за титлата на Откритото първенство на Австралия, както и на финалите на УТА през миналия сезон.

Сабаленка спечели титлата в Индиън Уелс след маратонски обрат над Рибакина
Сабаленка спечели титлата в Индиън Уелс след маратонски обрат над Рибакина

"Много съм щастлива, че стигнах толкова далеч и използвах толкова много инструменти в моята игра, която е доминираща и агресивна. Имах много планове, след като първите определено не проработиха, без значение от случващото се в мача. Почувсвах се значително по-уверена. Трябваше да тичам и да връщам топката възможно най-много пъти. Изгубила съм наистина много финали и това ме направи психически силна. Когато нещата не вървят, оставам фокусирана и се боря със ситуацията. Научих се на много неща след всичките тези години", коментира 27-годишната Сабаленка след финалния двубой в Индиан Уелс.

Те взе реванш срещу Рибакина и за загубената титла на турнира в Калифорния през 2023 година.

Снимки: Imago

Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

Срив за Вики Томова, голям прогрес на Росица Денчева

Григор Димитров губи позиции в световната ранглиста

Джокович отказа участие в Маями заради контузия

Синер с титла за историята в Индиън Уелс

Сабаленка спечели титлата в Индиън Уелс след маратонски обрат над Рибакина

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

