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  3. Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

  • 12 юни 2026 | 21:27
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Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

Изгряващата звезда на женския професионален тенис Виктория Мбоко ще пропусне турнира Уимбълдън – третият за годината от Големия шлем заради контузия в коляното, получена по време на мач тази седмица в Куинс Клуб. Канадската тийнейджърка влезе в центъра на вниманието като партньорка на Серена Уилямс в мачовете на двойки.

19-годишната Мбоко, която е номер 9 в ранглистата на WTA, се подхлъзна и разтегна коляното си по време на мач срещу Каролина Плишкова (Чехия). Тя се оттегли от тази среща, а след това се отказа и от мачовете на двойки. Докато се опитваше да върне топка във втория сет срещу Плишкова, Мбоко се подхлъзна зад основната линия и веднага хвана лявото си коляно. Тя каза на физиотерапевта, че в него „няма стабилност“ и е невъзможно да продължи, защото го усеща като проблемно място.

Партньорката на Серина Уилямс на двойки се контузи
Партньорката на Серина Уилямс на двойки се контузи

„За съжаление, падането ми в сряда доведе до травма на медиалната колатерална връзка на лявото ми коляно. И това, за съжаление означава, че ще пропусна остатъка от сезона на трева. Още по-тъжно е, че това включва и Уимбълдън – турнир, на който толкова се радвах да играя тази година“, написа тя в социалната мрежа Инстаграм.

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Уилямс и Мбоко спечелиха своя първи мач на двойки във вторник – първият професионален мач за 44-годишната Уилямс от US Open 2022 насам.

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Снимки: Imago

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