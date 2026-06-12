Партньорката на Серина Уилямс коментира отказването си от Уимбълдън

Изгряващата звезда на женския професионален тенис Виктория Мбоко ще пропусне турнира Уимбълдън – третият за годината от Големия шлем заради контузия в коляното, получена по време на мач тази седмица в Куинс Клуб. Канадската тийнейджърка влезе в центъра на вниманието като партньорка на Серена Уилямс в мачовете на двойки.

19-годишната Мбоко, която е номер 9 в ранглистата на WTA, се подхлъзна и разтегна коляното си по време на мач срещу Каролина Плишкова (Чехия). Тя се оттегли от тази среща, а след това се отказа и от мачовете на двойки. Докато се опитваше да върне топка във втория сет срещу Плишкова, Мбоко се подхлъзна зад основната линия и веднага хвана лявото си коляно. Тя каза на физиотерапевта, че в него „няма стабилност“ и е невъзможно да продължи, защото го усеща като проблемно място.

Concerned about two slips on the same court, Andy Murray Arena, today, Vicky Mboko and Alex Eala. Please check the court surface for player safety. 💔#PlayerSafety #Tennis #AndyMurrayArena #VickyMboko #AlexEala pic.twitter.com/A5eLfIcpAs — Team Dig (@sbreyesdig) June 10, 2026

Партньорката на Серина Уилямс на двойки се контузи

„За съжаление, падането ми в сряда доведе до травма на медиалната колатерална връзка на лявото ми коляно. И това, за съжаление означава, че ще пропусна остатъка от сезона на трева. Още по-тъжно е, че това включва и Уимбълдън – турнир, на който толкова се радвах да играя тази година“, написа тя в социалната мрежа Инстаграм.

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Уилямс и Мбоко спечелиха своя първи мач на двойки във вторник – първият професионален мач за 44-годишната Уилямс от US Open 2022 насам.

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Снимки: Imago