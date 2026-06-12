Предстоят дни на отворените врати на тенис турнири у нас

Официалното откриване на турнира по тенис за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара ще се проведе в неделя от 9:00 часа. Организаторите са подготвили богата фолклорна и музикална програма, която ще даде старт на надпреварата.

В церемонията ще участват родопският певец Любомир Петов, майсторът на родопската гайда Стефан Янев, солисти на Българското национално радио, изпълнители от ансамбъл „Българе" и танцьори от танцов състав „Станимака".

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Веднага след откриването ще започнат срещите от квалификациите. Мачовете от основната схема стартират във вторник, като организаторите ще направят всичко възможно двубоите на водещите български тенисистки да не стартират преди 16:00 часа. По този начин ще бъде улеснен достъпът на любителите на тениса, които желаят да наблюдават срещите на живо.

Входът за всички срещи от турнира ще бъде свободен, а организаторите канят всички любители на спорта да подкрепят българските състезателки и да се насладят на тенис от високо международно ниво.

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Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове в страната да посетят турнира W50 в Хасково, както и предстоящия турнир от сериите „Чалънджър" за мъже в Пловдив, който започва на 21 юни. В двете надпревари ще участват редица национални състезатели на България, а БФ Тенис ще организира специални дни на отворените врати, насочени към младите тенисисти.

Инициативата ще даде възможност на децата от тенис клубовете да се срещнат отблизо с водещите ни състезатели, да наблюдават техните мачове и тренировки и да се докоснат до атмосферата на професионалния тенис. Сред тенисистите, които ще могат да бъдат видени на живо, са Александър Василев, Пьотр Нестеров, Александър Донски, Илиян Радулов, Янаки Милев, Димитър Кузманов, Росица Денчева, Лидия Енчева, Денислава Глушкова и други национали, които продължават да постигат отлични резултати на международната сцена.

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Именно националките за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева ще поведат българското участие в турнира в Хасково, като ще започнат директно от основната схема. Лиа Каратанчева също си осигури място по ранкинг, а „уайлд кард" от Българската федерация по тенис получиха Ива Иванова, Йоана Константинова, Валерия Гърневска и Мелис Расим.

Поне десет българки ще стартират от квалификациите. БФТ предостави „уайлд кард" за пресявките на някои от най-перспективните ни състезателки при девойките – Никол Нунева, Елеонора Тонева, Елена Пападопулу, Рафаела Симеонова и Моника Господинова.

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Българската федерация по тенис успя да осигури домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от категория W50. Всеки от турнирите е с награден фонд от 40 хиляди долара и носи по 50 точки за световната ранглиста на шампионката.

След турнира в Хасково предстоят надпреварите в Пазарджик (13-20 септември), Бургас (20-27 септември), Пловдив (4-11 октомври) и Стара Загора (11-18 октомври).

Основната цел на тази серия турнири е да предостави възможност на българските националки и най-добрите ни тенисистки да се изправят срещу силна международна конкуренция, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

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