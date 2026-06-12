Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите в Хертогенбош

Вицешампионът от 2022 година Даниил Медведев (Русия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на трева от сериите "АТП 250" в Хертогенбош (Нидерландия) с награден фонд 723435 евро.

30-годишният руснак, поставен под номер 3 в схемата, наниза 15 аса, но победи трудно местния младок Тайс Богард с 6:3, 4:6, 7:6(6) за малко повече от два часа и половина на корта.

He was made to work 🥵@DaniilMedwed saves a match point to defeat an inspired Boogaard and becomes the fourth man to record 25 wins this season.@LibemaOpen | #LibemaOpen pic.twitter.com/wwSdisMq41 — ATP Tour (@atptour) June 12, 2026

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Бившият водач в световната ранглиста спечели първата част с пробиви в третия и в деветия гейм, но във втората допусна ранен брейк не успя да отвърне, с което 17-годишният нидерландец изравни резултата. В решаващия сет руснакът пропиля аванс от 3:0 гейма и се стигна до тайбрек, в който Богард имаше мачбол при аванс от 6:5 точки, но с две успешни подавания и нов минипробив Медведев избегна загубата.

В четвъртфиналната фаза руснакът ще се изправи срещу опитния Марин Чилич (Хърватия), който пласира 17 аса и се справи с Нуно Боржеш (Португалия) след обрат с 3:6, 7:6(5), 6:3 в мач, която започна вчера, но се доигра днес.

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Французинът Адриен Манарино, победител в турнира през 2019 година, пък надигра Чжъчжън Чжан (Китай) със 7:6(4), 6:3 за час и 44 минути и ще играе срещу победителя от срещата между шампиона от 2024 година и втори поставен Алекс де Минор (Австралия) и квалификанта Бенжамен Бонзи (Франция).

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Снимки: Gettyimages