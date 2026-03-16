Срив за Вики Томова, голям прогрес на Росица Денчева

Виктория Томова отпадна още в първия кръг на квалификациите на турнира на твърди кортове в Индиънс Уелс (САЩ) и това сериозно се отрази на класирането й в световната ранглиста. При обновяването й днес 31-годишната софиянка загуби 12 позиции и се смъкна до №163 с актив от 457 точки. Тази седмица Томова ще се бори за място в основната схема на WTA 1000 турнира в Маями, като нейна съперничка в първи кръг на пресявките ще бъде Кимбърли Биръл.

Втората ракета на България Елизара Янева, която през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара, прескочи 17 места и вече е 241-ва с 290 пункта на сметката.

Лия Каратанчева запади 291-вата си позиция с 231 точки, а Изабелла Шиникова падна с осем места до №377 със 165 точки.

Най-прогресиращата българска тенисистка тази седмица е полуфиналистката в Ираклион Росица Денчева, която се изкачи с цели 101 позиции до №475 със 117 точки. Добър напредък отбеляза и Лидия Енчева - с 32 места до №491 с актив от 112 точки.

В топ 10 също има няколко промени. Финалистката в Индиън Уелс Елена Рибакина измести от втората позиция Ига Швьонтек, записвайки най-доброто класиране в своята кариера. Елина Свитолина и Виктория Мбоко се изкачиха с по една позиция, съответно на осма и девета, за сметка на Мира Андреева. №1 в света остава Арина Сабаленка.