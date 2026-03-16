Григор Димитров губи позиции в световната ранглиста

Григор Димитров се смъкна с две места в световната ранглиста при обновяването й тази сутрин. Най-добрият български тенисист вече е под №44 с актив от 1035 точки. Миналата седмица 34-годишният хасковлия игра на “Мастърс 1000” турнира в Индиън Уелс, където отпадна във втория кръг след загуба от световния №1 Карлос Алкарас с 2:6, 3:6. През тази Димитров ще бъде сред участниците на друг турнир от същата категория - в Маями.

Голям срив регистрира втората ракета на България Димитър Кузманов, който загуби 48 позиции и е под №312 със 164 точки на сметката.

Пьотр Нестеров се изкачи с 29 места до №448 със 102 точки, а най-прогресиращият български тенисист сред първите 1000 през тази седмица е Александър Донски, който след финала на "Чаланджър"-а в Руанда прескочи цели 82 и вече е №697 с 46 пункта.

В топ 10 също има промени. Феликс Оже-Алиасим измести Бен Шелтън от осмата позиция, а Даниил Медведев се изкачи до №10. На върха продължава да бъде Карлос Алкарас, следван от Яник Синер, Новак Джокович, Александър Зверев и Лоренцо Музети.