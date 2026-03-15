  3. Нася Димитрова MVP за 22-а победа в Япония

Нася Димитрова MVP за 22-а победа в Япония

  • 15 март 2026 | 17:35
Нася Димитрова MVP за 22-а победа в Япония

Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс записаха 22-а победа в японската V-лига. Блокировачката и тимът й надиграха Окаяма Сийгълс с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22).

Гънма е на седма позиция с 22 победи и 16 загуби, като целта е оставане в осмицата, а впоследствие и участие в плейофите. Съперникът е на 13-а позиция с 4 победи и 34 загуби.

Нася Димитрова: Нямам абсолютно нищо против Димана! Просто тя трепереше вътре
Нася Димитрова: Нямам абсолютно нищо против Димана! Просто тя трепереше вътре

На 21 март (събота) Гънма среща отново Хисамитцу Спрингс, в 07:05 ч. б.в.

Нася Димитрова се отчете с 12 точки (1 ас, 4 блокади), като бе отличена за MVP. Най-резултатна бе Оливия Рожански с 23 точки (1 блокада).

България отново стартира сезона с участие на силния "Силезия къп" в Полша

България отново стартира сезона с участие на силния “Силезия къп” в Полша

Матей Казийски със 17 точки, Халкбанк обърна Спор Тото

Матей Казийски със 17 точки, Халкбанк обърна Спор Тото

75 000 зрители гледаха всички домакински двубои на Мони Николов и Локомотив

75 000 зрители гледаха всички домакински двубои на Мони Николов и Локомотив

Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

Реализатор №1 в efbet Супер Волей Мариян Наков: Тренирам всеки ден, раздавам се всеки мач и това е

Реализатор №1 в efbet Супер Волей Мариян Наков: Тренирам всеки ден, раздавам се всеки мач и това е

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

