Нася Димитрова MVP за 22-а победа в Япония

Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс записаха 22-а победа в японската V-лига. Блокировачката и тимът й надиграха Окаяма Сийгълс с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22).

Гънма е на седма позиция с 22 победи и 16 загуби, като целта е оставане в осмицата, а впоследствие и участие в плейофите. Съперникът е на 13-а позиция с 4 победи и 34 загуби.

На 21 март (събота) Гънма среща отново Хисамитцу Спрингс, в 07:05 ч. б.в.

Нася Димитрова се отчете с 12 точки (1 ас, 4 блокади), като бе отличена за MVP. Най-резултатна бе Оливия Рожански с 23 точки (1 блокада).