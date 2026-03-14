Добруджа и Металург (Перник) ще играят на финал във волейболната Висша лига

Отборът на Добруджа 07 победи Звездец (Горна Малина) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) във втория полуфинален плейоф от Висшата лига по волейбол и след две победи в серията се класира за финала. Тимът на Димитър Маринков изиграха много силен мач в зала „Добротица“ и диктуваха събитията на полето през почти цялото време.

На финала Добруджа ще срещне Металург (Перник), който надделя над Чавдар (Етрополе), губейки с 2:3 (25:21, 31:29, 20:25, 14:25, 14:16), но спечели първата среща с 3:1.

Победителят от мачовете между Добруджа и Металург, които са на 18 и 21 март, ще играе в елита през следващата кампания, а загубилият ще срещне в бараж тима на Славия.