  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добруджа и Металург (Перник) ще играят на финал във волейболната Висша лига

  • 14 март 2026 | 20:44
Отборът на Добруджа 07 победи Звездец (Горна Малина) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) във втория полуфинален плейоф от Висшата лига по волейбол и след две победи в серията се класира за финала. Тимът на Димитър Маринков изиграха много силен мач в зала „Добротица“ и диктуваха събитията на полето през почти цялото време.

На финала Добруджа ще срещне Металург (Перник), който надделя над Чавдар (Етрополе), губейки с 2:3 (25:21, 31:29, 20:25, 14:25, 14:16), но спечели първата среща с 3:1.

Победителят от мачовете между Добруджа и Металург, които са на 18 и 21 март, ще играе в елита през следващата кампания, а загубилият ще срещне в бараж тима на Славия.

Финалите на Демакс+ Висша лига започват

Четвъртфиналните двойки в Шампионската лига с трима български волейболисти

Венислав Антов и Туркоа с нова загуба във Франция

Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

