Страшен гол и червен картон за пипане на мъжко достойнство помогнаха на Атлетико

Атлетико Мадрид продължи с успешните си резултати, след като записа шеста победа в последните си седем мача. Този път “рохибланкос” надвиха съседите от Хетафе с 1:0 като домакини в двубой от 28-ия кръг на Ла Лига. Науел Молина вкара изумителен гол още в осмата минута. С този успех тимът на Диего Симеоне взе две точки аванс пред Виляреал в борбата за третото място.

Мачът на “Метрополитано” се оказа много сложен за Атлети, които допуснаха куп положения, но вратарят им Хуан Мусо беше блестящ и спаси всичко.

Срещата беше белязана и от куриозен инцидент, завършил с червен картон. В 55-ата минута защитникът на Хетафе Абделкадир Абкар беше изгонен, защото ВАР го видя как провокира Александър Сьорлот, докосвайки го по половия орган. Нападателят на домакините реагира, като го изблъска на земята, заради което пък получи жълт картон.

Минути по-късно имаше друго спорно единоборство между играч на гостите и Сьорлот, за което от Хетафе настояваха за втори жълт картон на норвежеца, но съдията Ортис Ариас вдигна такъв на противниковия футболист, в случая Саит Ромеро.

Всичко тръгна по перфектен начин за Атлетико със спиращото дъха изпълнение на Молина, спряло в мрежата на гостите за 1:0. До почивката “дюшекчиите” пропуснаха да увеличат преднината си, след като Сьорлот удари греда, а втори удар на Молина за малко да се превърне в гол.

След паузата отборът на Хетафе имаше четири чисти положения, като в три от случаите се стигаше до ситуации едно на едно с вратаря на Атлетико, но попадение за 1:1 така и не падна.

Пред другата врата пък Антоан Гризман пропусна 100-процентов шанс.

През идната седмица Атлетико Мадрид ще гостува на Тотнъм в реванша от осминафиналите в Шампионската лига, като има преднина от три гола след 5:2. После пък идва голямото дерби с Реал Мадрид в неделя на “Бернабеу”.