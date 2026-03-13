Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Руанда
  3. Руанда назначи англичанин за селекционер

Руанда назначи англичанин за селекционер

  • 13 март 2026 | 19:39
  • 277
  • 0
Руанда назначи англичанин за селекционер

Стивън Константайн е новият треньор на националния отбор на Руанда, съобщиха от футболната федерация на страната в петък.

63-годишният англичанин за втори път поема тима от Източна Африка. Предишният му престой начело на Руанда беше през 2014 и 2015 година в рамките на близо девет месеца. Константайн е бивш селекционер на Индия, Непал, Пакистан и Малави.

Първият мач на Константайн на новия му пост ще бъде срещу Гренада на 27 март в Кигали. Три дни след това Руанда ще се изправи срещу Кения или Естония, като срещите са част от турнир на ФИФА.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

  • 13 март 2026 | 16:55
  • 473
  • 0
Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

  • 13 март 2026 | 16:46
  • 890
  • 0
Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

  • 13 март 2026 | 16:29
  • 1790
  • 1
Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

  • 13 март 2026 | 16:09
  • 1386
  • 2
Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

Валери Божинов ще играе срещу Тоти, Неста, Санети и още легенди в демонстративен турнир в Рим

  • 13 март 2026 | 15:58
  • 949
  • 4
Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

  • 13 март 2026 | 15:35
  • 1093
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
  • 10745
  • 52
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18582
  • 19
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23830
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18632
  • 18
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 46723
  • 104
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 23181
  • 36