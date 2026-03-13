Руанда назначи англичанин за селекционер

Стивън Константайн е новият треньор на националния отбор на Руанда, съобщиха от футболната федерация на страната в петък.

63-годишният англичанин за втори път поема тима от Източна Африка. Предишният му престой начело на Руанда беше през 2014 и 2015 година в рамките на близо девет месеца. Константайн е бивш селекционер на Индия, Непал, Пакистан и Малави.

Първият мач на Константайн на новия му пост ще бъде срещу Гренада на 27 март в Кигали. Три дни след това Руанда ще се изправи срещу Кения или Естония, като срещите са част от турнир на ФИФА.

Снимки: Imago