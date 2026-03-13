Юлия Иванова: Подготвени сме за Марица 2022

Треньорката на ЦСКА Юлия Иванова коментира успеха над Миньор (Перник) с 3:1 гейма в последния 18-и кръг на редовния сезон в женската "Demax+" лига.

ЦСКА приключи редовния сезон с успех над Миньор

"Направихме две загуби и сега отборът искаше да бие. Изпуснахме два мачбола в третия гейм. Отборът на Миньор се бори и си спечели тези точки. Тези ситуации се решават от този, който е по-смел", каза треньорката на ЦСКА.

ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон
ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон

В плейофите на пътя на ЦСКА застава Марица 2022, а при евентуален успех "червените" ще срещнат победителя от двойката между Марица и Славия.

"За съжаление ЦПВК ни измести от третото място. Пада се да играем с Марица, които не са детронирани от 10-12 години. Много труден жребий. Явно заслужаваме третото място в класирането. Отборите на Марица 2022 и Марица играят подобен стил, само изпълнителите са различни. Подготвени сме за тях. Вече ще играем с основния състав. Ще го скъся и няма да правя експерименти", допълни Иванова.

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

  • 13 март 2026 | 15:42
  • 5881
  • 3
Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

  • 13 март 2026 | 15:21
  • 2198
  • 0
Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

  • 13 март 2026 | 15:17
  • 813
  • 0
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

  • 12 март 2026 | 20:42
  • 1882
  • 1
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

  • 12 март 2026 | 20:21
  • 1338
  • 1
Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

  • 12 март 2026 | 20:15
  • 1775
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 13085
  • 14
Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

  • 13 март 2026 | 18:58
  • 4362
  • 10
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 19691
  • 47
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 15510
  • 15
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 41997
  • 100
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 20512
  • 35