Юлия Иванова: Подготвени сме за Марица 2022

Треньорката на ЦСКА Юлия Иванова коментира успеха над Миньор (Перник) с 3:1 гейма в последния 18-и кръг на редовния сезон в женската "Demax+" лига.

ЦСКА приключи редовния сезон с успех над Миньор

"Направихме две загуби и сега отборът искаше да бие. Изпуснахме два мачбола в третия гейм. Отборът на Миньор се бори и си спечели тези точки. Тези ситуации се решават от този, който е по-смел", каза треньорката на ЦСКА.

ЦПВК даде гейм на Марица 2022 за край на редовния сезон

В плейофите на пътя на ЦСКА застава Марица 2022, а при евентуален успех "червените" ще срещнат победителя от двойката между Марица и Славия.

"За съжаление ЦПВК ни измести от третото място. Пада се да играем с Марица, които не са детронирани от 10-12 години. Много труден жребий. Явно заслужаваме третото място в класирането. Отборите на Марица 2022 и Марица играят подобен стил, само изпълнителите са различни. Подготвени сме за тях. Вече ще играем с основния състав. Ще го скъся и няма да правя експерименти", допълни Иванова.