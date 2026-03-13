  Кулминацията на редовния сезон: предстои решителният 22-и кръг в efbet Супер Волей

Кулминацията на редовния сезон: предстои решителният 22-и кръг в efbet Супер Волей

  • 13 март 2026 | 18:46
Настъпи моментът, в който картите в елита ще бъдат окончателно раздадени. Всички погледи са насочени към събота (14 март), когато точно в 19,00 часа ще започне голямата развръзка. Този последен кръг не е просто край на един етап, а директен трамплин към 1/4-финалните плейофи, където всяка грешка вече ще бъде фатална.

След изиграването на последните пет срещи ще научим официалната подредба в таблицата. Тя е от ключово значение, защото ще определи кой ще влезе в елиминациите с ценното домакинско предимство и как ще се оформят 1/4-финалните двойки (1-и срещу 8-и, 2-и срещу 7-и и т.н.). Всяка спечелена точка или гейм в събота може да означава по-благоприятен съперник по пътя към титлата.

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

В този финален спринт интригата е разпръсната из цялата страна. Нефтохимик 2010 приема в Бургас състава на Локомотив Авиа (Пловдив), докато в Стара Загора Берое 2016 излиза срещу Славия. Във Варна волейболистите на Черно море ще се опитат да спрат устрема на Дея Спорт, а в Разлог феновете очакват поредното зрелище между Пирин и ЦСКА. Програмата се допълва от сблъсъка в столицата, където Левски София е домакин на Дунав.

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей
Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Веднага след последната точка в събота, емоциите се пренасят към директните елиминации. Редовният сезон беше само загрявка за истинската волейболна битка. Кои отбори ще влязат в плейофите с психологическо предимство и кои ще поднесат изненада в последния момент? Предстои да разберем.

Още от Волейбол

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

