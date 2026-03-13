Кулминацията на редовния сезон: предстои решителният 22-и кръг в efbet Супер Волей

Настъпи моментът, в който картите в елита ще бъдат окончателно раздадени. Всички погледи са насочени към събота (14 март), когато точно в 19,00 часа ще започне голямата развръзка. Този последен кръг не е просто край на един етап, а директен трамплин към 1/4-финалните плейофи, където всяка грешка вече ще бъде фатална.

След изиграването на последните пет срещи ще научим официалната подредба в таблицата. Тя е от ключово значение, защото ще определи кой ще влезе в елиминациите с ценното домакинско предимство и как ще се оформят 1/4-финалните двойки (1-и срещу 8-и, 2-и срещу 7-и и т.н.). Всяка спечелена точка или гейм в събота може да означава по-благоприятен съперник по пътя към титлата.

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

В този финален спринт интригата е разпръсната из цялата страна. Нефтохимик 2010 приема в Бургас състава на Локомотив Авиа (Пловдив), докато в Стара Загора Берое 2016 излиза срещу Славия. Във Варна волейболистите на Черно море ще се опитат да спрат устрема на Дея Спорт, а в Разлог феновете очакват поредното зрелище между Пирин и ЦСКА. Програмата се допълва от сблъсъка в столицата, където Левски София е домакин на Дунав.

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Веднага след последната точка в събота, емоциите се пренасят към директните елиминации. Редовният сезон беше само загрявка за истинската волейболна битка. Кои отбори ще влязат в плейофите с психологическо предимство и кои ще поднесат изненада в последния момент? Предстои да разберем.