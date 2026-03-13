Играч на Чикаго събудил звяра в Лука Дончич

  • 13 март 2026 | 19:23
След мача срещу Чикаго Булс, в който суперзвездата на ЛА Лейкърс Лука Дончич блесна и отбеляза 51 точки, словенецът разкри какво го е мотивирало особено на терена да покаже изключително представяне. Дончич добави десет борби и девет асистенции срещу Чикаго, а след мача на пресконференция разкри, че е бил допълнително мотивиран от събитие на терена.

Въпреки че мачът имаше и специален емоционален заряд заради тематичната вечер, посветена на бащите и дъщерите, включително на Лука и неговите дъщери Габриела и Оливия, словенецът призна, че нещо съвсем друго го е извадило от първоначалната летаргия. Срещата завърши с победа за Лейкърс със 142:130.

"Изглеждаше, че ще бъде спокоен мач, а след това един човек започна да ми говори неща, които ме събудиха", разкри Лука Дончич.

Въпросният човек се оказа крилото на Чикаго Матас Бузелис.

"Бях шокиран от това, което ми каза. Със сигурност няма да ви разкрия какво каза, но ви уверявам, че аз със сигурност щях да получа техническо нарушение за това. Наистина бях шокиран, беше крайно неуместно", обясни Дончич, който отказа да навлиза в подробности относно провокацията на литовеца, но добави:

"Това ме събуди. Изведнъж започна да ми подхвърля реплики и лекият мач за мен се превърна в нещо съвсем друго".

Цялата ситуация коментира и съотборникът и приятел на Лука, Остин Рийвс:

"Видях, че нещо се случва между тях. След това Лука започна да вкарва и да му отвръща вербално, но аз така или иначе не разбирам, защото той никога не провокира на английски", каза Рийвс.

Американските журналисти получиха и версията на Бузелис:

"Убеден съм, че Лука пръв ми каза нещо. Истина е, че му отговорих и че не беше хубаво, но няма да кажа за какво става въпрос. Също така, истина е, че след това започна да ме "убива" на терена...".

Още от Баскетбол

Дончич избухна с 51 точки срещу Булс

Дончич избухна с 51 точки срещу Булс

  • 13 март 2026 | 12:34
  • 995
  • 0
Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

  • 13 март 2026 | 11:20
  • 2880
  • 0
Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

Йокич режисира епичен обрат с постижение за историята

  • 13 март 2026 | 09:37
  • 2756
  • 1
Янис Адетокунбо блесна, но Бъкс претърпяха болезнена загуба

Янис Адетокунбо блесна, но Бъкс претърпяха болезнена загуба

  • 13 март 2026 | 09:20
  • 856
  • 0
Оклахома удари Бостън в зрелищна програма от девет мача в НБА с впечатляваща интрига

Оклахома удари Бостън в зрелищна програма от девет мача в НБА с впечатляваща интрига

  • 13 март 2026 | 07:26
  • 4594
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 6444
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
  • 10668
  • 52
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18533
  • 19
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23804
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18615
  • 18
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 46694
  • 104
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 23165
  • 36