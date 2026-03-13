Играч на Чикаго събудил звяра в Лука Дончич

След мача срещу Чикаго Булс, в който суперзвездата на ЛА Лейкърс Лука Дончич блесна и отбеляза 51 точки, словенецът разкри какво го е мотивирало особено на терена да покаже изключително представяне. Дончич добави десет борби и девет асистенции срещу Чикаго, а след мача на пресконференция разкри, че е бил допълнително мотивиран от събитие на терена.

LUKA VS. MATAS: Luka Doncic says Matas Buzelis’ trash-talk “woke [him] up” & he then dropped 51 Points 😳🗣️



“In the second quarter, I kind of felt it. Somebody started talking to me and it woke me up. Matas Buzelis,” Doncic said. I was surprised… It woke me up. I was shocked.… pic.twitter.com/MmVBCIaouf — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 13, 2026

Въпреки че мачът имаше и специален емоционален заряд заради тематичната вечер, посветена на бащите и дъщерите, включително на Лука и неговите дъщери Габриела и Оливия, словенецът призна, че нещо съвсем друго го е извадило от първоначалната летаргия. Срещата завърши с победа за Лейкърс със 142:130.

"Изглеждаше, че ще бъде спокоен мач, а след това един човек започна да ми говори неща, които ме събудиха", разкри Лука Дончич.

Въпросният човек се оказа крилото на Чикаго Матас Бузелис.



"Бях шокиран от това, което ми каза. Със сигурност няма да ви разкрия какво каза, но ви уверявам, че аз със сигурност щях да получа техническо нарушение за това. Наистина бях шокиран, беше крайно неуместно", обясни Дончич, който отказа да навлиза в подробности относно провокацията на литовеца, но добави:

"Това ме събуди. Изведнъж започна да ми подхвърля реплики и лекият мач за мен се превърна в нещо съвсем друго".

Цялата ситуация коментира и съотборникът и приятел на Лука, Остин Рийвс:



"Видях, че нещо се случва между тях. След това Лука започна да вкарва и да му отвръща вербално, но аз така или иначе не разбирам, защото той никога не провокира на английски", каза Рийвс.



Американските журналисти получиха и версията на Бузелис:



"Убеден съм, че Лука пръв ми каза нещо. Истина е, че му отговорих и че не беше хубаво, но няма да кажа за какво става въпрос. Също така, истина е, че след това започна да ме "убива" на терена...".