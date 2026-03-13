Николай Минков стана "Футболист на годината" на Пловдив

Вторият капитан на Ботев (Пловдив) Николай Минков бе избран от спортни журналисти за "Футболист на годината“ на Пловдив за 2025 година. Това стана в традиционната анкета на информационна агенция "Темпо Нюз“.

Минков спечели убедително приза, с голяма преднина в класацията. За първото място 28-годишният национал събра общо 92 точки, с цели 59 точки повече от вратаря на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлиевич, който остана втори в класацията. 27-годишният страж на "черно-белите" набра 33 точки.

Припомняме, че победителят Николай Минков бе избран и от феновете на Ботев за най-добър футболист на "канарчетата“ за 2025 година, а подгласникът му - Боян Милосавлеевич, също стана "Футболист на годината“ на Локомотив при гласуването сред феновете на "черно-белите".

Третото място с 16 точки зае централният защитник на Ботев Ивайло Видев, който изпревари с 4 точки втория капитан на Локомотив Парвиз Умарбаев. 31-годишният национал на Таджикистан, който е чуждестранният футболист с най-много изиграни мачове в историята на Локомотив (Пловдив), набра 12 точки и остана на четвъртото място.

Вратарят на Ботев Даниел Наумов е пети с 10 точки в анкетата, а доскорошната звезда на "канарите“ и ново попълнение на Левски - Армстронг Око-Флекс, заема шестото място в класацията с 6 точки. Той изпревари с точка повече гръцкия защитник на Ботев Константинос Балоянис.

Осмото място е за младока Самуил Цонов, събрал 3 точки, с една повече от Тодор Неделев и Тодор Павлов. Място в класацията, с по една точка, намериха още Самуел Калу, Севи Идриз и Мартин Русков.

Общо 32 спортни журналисти от 23 медии гласуваха тази година в деветото поредно издание на анкетата "Футболист №1 на Пловдив“, като те лично дадоха своя вот за призьорите.