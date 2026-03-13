  Николай Минков стана "Футболист на годината" на Пловдив

Николай Минков стана "Футболист на годината" на Пловдив

  • 13 март 2026 | 17:09
Вторият капитан на Ботев (Пловдив) Николай Минков бе избран от спортни журналисти за "Футболист на годината“ на Пловдив за 2025 година. Това стана в традиционната анкета на информационна агенция "Темпо Нюз“.

Минков спечели убедително приза, с голяма преднина в класацията. За първото място 28-годишният национал събра общо 92 точки, с цели 59 точки повече от вратаря на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлиевич, който остана втори в класацията. 27-годишният страж на "черно-белите" набра 33 точки.

Припомняме, че победителят Николай Минков бе избран и от феновете на Ботев за най-добър футболист на "канарчетата“ за 2025 година, а подгласникът му - Боян Милосавлеевич, също стана "Футболист на годината“ на Локомотив при гласуването сред феновете на "черно-белите".

Третото място с 16 точки зае централният защитник на Ботев Ивайло Видев, който изпревари с 4 точки втория капитан на Локомотив Парвиз Умарбаев. 31-годишният национал на Таджикистан, който е чуждестранният футболист с най-много изиграни мачове в историята на Локомотив (Пловдив), набра 12 точки и остана на четвъртото място.

Вратарят на Ботев Даниел Наумов е пети с 10 точки в анкетата, а доскорошната звезда на "канарите“ и ново попълнение на Левски - Армстронг Око-Флекс, заема шестото място в класацията с 6 точки. Той изпревари с точка повече гръцкия защитник на Ботев Константинос Балоянис.

Осмото място е за младока Самуил Цонов, събрал 3 точки, с една повече от Тодор Неделев и Тодор Павлов. Място в класацията, с по една точка, намериха още Самуел Калу, Севи Идриз и Мартин Русков.

Общо 32 спортни журналисти от 23 медии гласуваха тази година в деветото поредно издание на анкетата "Футболист №1 на Пловдив“, като те лично дадоха своя вот за призьорите.

