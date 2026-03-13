  3. Необичаен инцидент в НБА! Оператор контузи съдийка

Необичаен инцидент в НБА! Оператор контузи съдийка

  • 13 март 2026 | 17:59
Необичаен инцидент в НБА! Оператор контузи съдийка

Необичаен момент в мача между Атланта Хоукс и Бруклен Нетс едва не доведе до сериозна контузия на съдийка. Ша'Рей Мичъл бе част от съдийската бригада на двубоя тази сутрин между Бруклин Нетс и Атланта Хоукс от редовния сезон на НБА, завършил с победа за "Ястребите" със 108:97.

В последната четвърт на мача, докато тичаше, за да проследи контраатака, съдийката се блъсна в оператор.

С очевидното намерение да покаже по-ентусиазирано празнуване на фен до страничната линия, операторът забрави къде се намира и навлезе на терена.

Без да очаква препятствие там и следейки играта с очи, вперени в топката, съдийката се сблъска с него и остана доста разтърсена, след като удари главата си в оборудването.

Играта беше прекъсната за известно време, за да може Ша'ера Мичъл да се възстанови и тя успя да продължи мача.

Снимки: Gettyimages

