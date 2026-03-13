Марсилия пречупи Оксер в края

Марсилия записа трета поредна победа в Лига 1 и излезе еднолично на трето място в класирането. Отборът на Хабиб Бей се наложи с 1:0 над гостуващия Оксер след късен гол на Амин Гуири. Алжирецът влезе в 62-рата минута на мястото на Си Джей Игън-Райли, а в 79-ата донесе трите точки на ОМ.

Оксер е в серия от 4 мача без победа и се намира на 16-о място в подреждането. Тимът обаче има сравнително добра програма в оставащите кръгове и спокойно може да се спаси, ако победи преките си конкуренти на дъното.

