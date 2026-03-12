Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Станчев: Длъжни сме да бием Доростол

Станчев: Длъжни сме да бием Доростол

  • 12 март 2026 | 09:27
  • 311
  • 0
Станчев: Длъжни сме да бием Доростол

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели своите очаквания за предстоящото домакинство на тима срещу Доростол Силистра.

"Задължени сме да се върнем на победния път срещу Доростол. Домакини сме и искаме да зарадваме феновете с добра игра и да им поднесем победа, за да можем да продължим да гоним целите си. Предстоят ни две седмици, в които ще играем през три дни и трябва да подходим максимално отговорно към всяка една от срещите. Имаме няколко футболисти с леки проблеми след изтощителния мач в Разград, но смятам, че в отбора има достатъчно качество, за да минем успешно през тази серия.“, каза Станчев преди съботния мач.

Двата тима ще се срещнат в Балчик на 14-ти март от 15 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски вдигна сериозно бюджета за заплати

Левски вдигна сериозно бюджета за заплати

  • 12 март 2026 | 01:22
  • 10990
  • 21
Камата присъства на откриването на програма на ФИФА в Атина

Камата присъства на откриването на програма на ФИФА в Атина

  • 11 март 2026 | 22:10
  • 1129
  • 12
От Ботев (Пловдив) призоваха феновете за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца)

От Ботев (Пловдив) призоваха феновете за подкрепа в предстоящото домакинство на Ботев (Враца)

  • 11 март 2026 | 20:17
  • 2240
  • 2
Българските футболни клубове обмениха опит с Европейските лиги

Българските футболни клубове обмениха опит с Европейските лиги

  • 11 март 2026 | 19:18
  • 954
  • 1
Защитник на Славия получи разрешение да играе за националния отбор на Кабо Верде

Защитник на Славия получи разрешение да играе за националния отбор на Кабо Верде

  • 11 март 2026 | 19:10
  • 2263
  • 0
Светослав Дяков: Дузпата за Левски е категорична! Не мисля, че има някакви драми със съдиите

Светослав Дяков: Дузпата за Левски е категорична! Не мисля, че има някакви драми със съдиите

  • 11 март 2026 | 18:59
  • 9136
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

  • 11 март 2026 | 23:55
  • 64586
  • 236
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 11 март 2026 | 23:57
  • 56133
  • 48
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 203
  • 3
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 44451
  • 145
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 39128
  • 76
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 28066
  • 36