Станчев: Длъжни сме да бием Доростол

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели своите очаквания за предстоящото домакинство на тима срещу Доростол Силистра.
"Задължени сме да се върнем на победния път срещу Доростол. Домакини сме и искаме да зарадваме феновете с добра игра и да им поднесем победа, за да можем да продължим да гоним целите си. Предстоят ни две седмици, в които ще играем през три дни и трябва да подходим максимално отговорно към всяка една от срещите. Имаме няколко футболисти с леки проблеми след изтощителния мач в Разград, но смятам, че в отбора има достатъчно качество, за да минем успешно през тази серия.“, каза Станчев преди съботния мач.
Двата тима ще се срещнат в Балчик на 14-ти март от 15 часа.