Георги Кабаков ще ръководи Фиорентина - Ракув в ЛК

Изцяло българска съдийска бригада ще ръководи първия осминафинален мач от турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на Фиорентина и Ракув. Мачът е на 12-и март (четвъртък) от 22:00 часа на стадион "Артемио Франки".



Главен съдия е Георги Кабаков, за когото това е девети мач на международно ниво през този сезон. Помощници ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Радослав Гидженов ще бъде четвърти съдия, а отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са българи. Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР-съдия.



През сезон 2025/26 Кабаков има шест мача в Лига Европа, от които три в груповата фаза. Фиорентина е двукратен финалист в турнира Лига на конференциите, а тимът на Ракув стига до този етап за първи път в историята си. Реваншът е идната седмица – на 19-и март.