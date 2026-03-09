Популярни
  Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха късмет в Parken Challenger Championship

Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха късмет в Parken Challenger Championship

  9 март 2026 | 18:45
Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха късмет в Parken Challenger Championship

Отборът на FOKUS Clan, част от който е българският талант Георги "Jorko" Митев, не успя да се справи с опонентите си в Parken Challenger Championship Season 2.

Първоначално тимът загуби от 100 Thieves на звездите device и rain с 1:2 (10-13, 16-14, 8-13) в Upper Bracket-а, след което трябваше да се прави с Voca в рунд №1 на Lower Bracket.

Митев и компания обаче не съумяха да надиграят северноамериканския тим и след още едно поражение с 1:2 (16-12, 13-8, 13-10) изгубиха шансове за продължаване в по-напреднал етап на плейофите и си тръгнаха на 7/8-а позиция.

Снимка: HLTV

