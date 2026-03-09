България ще вземе участие в нов CS2 турнир за изгряващи звезди в Източна Европа

Новият CS2 турнир - LORGAR RANKINGS, ще се проведе от 12-ти март до 26-ти април. Той следва тристъпков формат: отворени национални квалификации, които прерастват в затворен онлайн етап и последващи LAN финали. Целта е намирането на новите големи звезди както в България, така и цяла Източна Европа.
Интересен факт е, че първенството ще може да се гледа на местния език при стриймъри от всяка от 18-те държави, които ще се борят за голямата цел. Шампионатът е разделен на три ключови етапа.
Етап 1: Отворени национални квалификации (12-15 март, онлайн) Регистрацията отваря на 26-ти февруари. Форматът на етапа е Single Elimination: Bo1 (най-добър на една карта на мач), с Bo3 решаващи игри (най-добрият от три карти във финалния мач във всяка група). Топ отборите от всяка национална квалификация преминават към затворените квалификации.
Етап 2: Затворени квалификации (20 март – 10 април, онлайн) Най-добрите отбори от етапа на отворените квалификации преминават в структурирано онлайн състезание. То започва с GSL групова фаза, която прераства в Double Elimination (Bo3). Четири отбора от този етап се класират за LAN финалите.
Етап 3: LAN финали (25-26 април, офлайн студио) Осем отбора ще се състезават в двудневна битка в студио: четирите финалиста от етапа на затворените квалификации ще се изправят срещу четири отбора, поканени директно според техния европейски VRS рейтинг (към 6-ти април). Форматът е Single Elimination, Bo3, а общият награден фонд е 50 000 долара.