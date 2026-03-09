Популярни
PGL ще раздава 11 милиона долара в Counter-Strike

  • 9 март 2026 | 10:15
  • 349
  • 0
PGL ще раздава 11 милиона долара в Counter-Strike

Реномираните организатори на турнири по електронни спортове от PGL представиха новата си програма в Counter-Strike, която ще действа през 2027 и 2028 г. Организаторът планира да разпределя поне 11 млн. долара годишно към отборите, което значително надхвтрля заделените през 2025-2026 г. - 5 млн.

От гореспоменатата сума 6 млн. ще бъдат наградни фондове, а останалите средства ще се разпределят чрез бонуси за покани по VRS и стимули, свързани с гледаемостта на турнирите. PGL също потвърди, че ще организира поне шест турнира годишно през 2027 и 2028, като е възможно календарът да бъде разширен.

Снимка: PGL

