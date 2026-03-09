Български отбор остана със сребърните медали

Българският отбор ACEND завърши сезона в родната A1 Gaming League със сребърните медали. Тимът показа страхотно представяне в най-голямата лига за електронни спортове у нас, но беше победен с 2:0 в големия финал от силния състав на Nemiga.

Българските играчи от Acend започнаха с победа срещи Rune Eaters новото издание на CCT

ACEND стана първият български отбор, който играе финал в A1 Gaming League от няколко години насам и спечели 8 хиляди долара. Шампионът Nemiga си тръгва с 18 хиляди долара от наградния фонд.