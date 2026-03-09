TenZ може да направи шокиращо завръщане в Sentinels

Тайсън "TenZ" Нго може да направи сензация в професионалната сцена по VALORANT, като се завърне в Sentinels за сезон VCT Americas 2026, твърди информация на Akamaru. Sentinels започнаха годината със сериозни промени след ранното отпадане на VCT Americas Kickoff 2026, разделяйки се с Kyu, N4RRATE и треньора kaplan.

Междувременно TenZ вече е участвал в тренировъчни мачове със състава и е сред основните кандидати за последното място в отбора. Ако от Riot Games дадат зелена светлина, TenZ може отново да заиграе за любимия Sentinels.

Дълго време Нго прекара при "червените" - в ролята на състезател и на създател на съдържание. Преди това пък бе част от отбора на Cloud9.

Снимка: Riot Games