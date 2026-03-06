Балкан гостува на лидера

Утре Балкан (Ботевград) ще играе с Рилски спортист в Самоков. Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига. Марио Войнов от гостите пропуска мача зарази наказание.

„Познаваме се отлично със съперника. Очаква ни изключително трудно изпитание. Гостуваме на лидера. Пред есента направихме атрактивен двубой в Ботевград, като ни победиха с гол в последните секунди. Сега отиваме в Самоков с амбицията да се представим според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.