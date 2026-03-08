Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Пламен Крумов: Поведохме се на провокациите

Пламен Крумов: Поведохме се на провокациите

  • 8 март 2026 | 13:08
  • 141
  • 0
Пламен Крумов: Поведохме се на провокациите

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов не остана доволен от играта на своя тим днес, но е щастлив от спечелените три точки в домакинството на Балкан (Ботевград).

"Не мога да кажа, че беше лош, но не беше добър мач за нашия отбор. Подведохме се по провокациите и лежането на противника, а то беше постоянно. Провокации имаше към нас, към съдията. Лежаха постоянно и мачът се разпокъса. Общо взето двубой без футболни достойнства.“, заяви Крумов след срещата.

"Говорих с момчетата и им споделих, че не съм доволен от това, че се вързахме на номерата на противника. Но най-важни в момента са трите точки. Радва ме, че дори да не играем добре, побеждаваме. Сега ще починем два дни и от вторник започваме подготовка за следващия мач.“, добави още специалистът. В следващия кръг Рилецо отново е домакин, като приема в Самоков Оборище (Панагюрище).

"Благодарим на хората, който бяха дошли да ни подкрепят днес. Не успяхме да ги зарадваме с по-изразителна победа, но все пак ги зарадваме накрая. Благодаря за подкрепата!“, завърши Пламен Крумов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

  • 8 март 2026 | 10:59
  • 542
  • 0
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 12607
  • 20
Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

  • 8 март 2026 | 10:47
  • 861
  • 0
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 13990
  • 52
Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

  • 8 март 2026 | 10:41
  • 847
  • 0
Геша: Свършихме си работата

Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 898
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Берое, червен картон за гостите

Добруджа 0:0 Берое, червен картон за гостите

  • 8 март 2026 | 12:55
  • 3270
  • 4
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 13990
  • 52
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 12607
  • 20
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 46022
  • 61
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 24546
  • 25
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 7775
  • 1