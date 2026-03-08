Пламен Крумов: Поведохме се на провокациите

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов не остана доволен от играта на своя тим днес, но е щастлив от спечелените три точки в домакинството на Балкан (Ботевград).

"Не мога да кажа, че беше лош, но не беше добър мач за нашия отбор. Подведохме се по провокациите и лежането на противника, а то беше постоянно. Провокации имаше към нас, към съдията. Лежаха постоянно и мачът се разпокъса. Общо взето двубой без футболни достойнства.“, заяви Крумов след срещата.

"Говорих с момчетата и им споделих, че не съм доволен от това, че се вързахме на номерата на противника. Но най-важни в момента са трите точки. Радва ме, че дори да не играем добре, побеждаваме. Сега ще починем два дни и от вторник започваме подготовка за следващия мач.“, добави още специалистът. В следващия кръг Рилецо отново е домакин, като приема в Самоков Оборище (Панагюрище).

"Благодарим на хората, който бяха дошли да ни подкрепят днес. Не успяхме да ги зарадваме с по-изразителна победа, но все пак ги зарадваме накрая. Благодаря за подкрепата!“, завърши Пламен Крумов.