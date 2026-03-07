Популярни
  Ботев (Враца)
  2. Ботев (Враца)
  Милен Стоев: Нямаше как да сдържа емоциите си

Милен Стоев: Нямаше как да сдържа емоциите си

  7 март 2026
  • 301
  • 0

Централният бранител на Ботев (Враца) Милен Стоев говори след минималния успех с 1:0 над Арда в мач от 25-ия кръг на еfbet Лига.

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

"Победата е за труда на целия отбор. Нямаше как да сдържа емоциите си, защото дълго време чакаме тези три точки. Напуснаха ни доста основни фигури, но ние успяхме да се сплотим и нещата ни се получават в защита. Нашият вратар днес имаше няколко невероятни намеси", заяви бранителят на врачани.

