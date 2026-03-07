Популярни
  3. Гол в добавеното време на Жирона спря Леванте от изравняване на историческа серия

  • 7 март 2026 | 19:31
Леванте и Жирона завършиха наравно 1:1 в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Домакините поведоха с попадение на Карлос Еспи (51’) в началото на втората част, но след час игра Йон Оласагасти (60’) бе изгонен с директен червен картон. Резервата Жоел Рока (90+4’) възстанови равенството дълбоко в добавеното време и донесе точката на гостите. По този начин “бяло-червените” пропуснаха чудесна възможност да постигнат трети пореден успех в най-високото ниво на испанския футбол и да изравнят серия от 1940-а година.

Домакините започнаха много силно двубоя и прекараха по-голямата част от първото полувреме в противниковата половина и търсене на попадение. Най-добрата ситуация се откри пред Матиас Морено, който се възползва от оставеното свободно пространство в наказателното поле, но стреля покрай вратата. Втората част започна отново по този начин и най-после даде резултат в 51-ата минута, когато Карлос Еспи засече с глава на първа греда центриране отдясно и даде преднина на своите. Този устрем на жирондинците бе попарен в 60-ата минута, когато Оласагасти първо сгреши при едно спокойно разиграване, след което извърши напълно ненужен фал в центъра на терена, който, му донесе директен червен картон. Така се стигна до 94-ата минута, когато резервата Жоел Рока направи отличен пробив покрай бранител, справи се с вратаря и отбеляза изравнително попадение.

По този начин на практика Жирона спечели нова точка в борбата си за оцеляване и вече се отдалечи на цели шест от опасната зона. Леванте също запазва надежди за спасение, тъй като се намира на четири от 17-ата позиция, която се заема от Елче.

Снимки: Gettyimages

